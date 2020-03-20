Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Haber
Gaziantep, 3. Sayfa

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te karşı yönlerden gelen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

20.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:25
Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te karşı yönlerden gelen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şahinbey ilçesi Burç ve Cevizli kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, karşı yönlerde hareket eden Fevzi B. idaresindeki 27 AC 550 plakalı araç ile Mehmet A. idaresindeki 27 GJ 009 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 5 kişiyi hastanelere götürdü.

Kaza sırasında, 27 GJ 009 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Polat (34) ise araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hayatını kaybeden Mustafa Polat'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun uğraş verdi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Polat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Haber
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haber
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Haber
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Haber
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Dünya Sağlık Örgütü '20 koronavirüs aşısı geliştirdik' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Soral Guido Senia Şeyma Subaşı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Metin Oktay Metin Oktay Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 16:41:25. #1.14#
title