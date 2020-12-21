Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
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Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı

21.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:03
Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ters yöne dönmeye çalıştığı iddia edilen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ters yöne dönmeye çalıştığı iddia edilen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı feci kazada can pazarı yaşandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Malkara istikametine seyreden Ömer Y. yönetimindeki 59 PV 653 plakalı otomobil, sanayi istikametine dönüş yaptığı sırada, Malkara istikametine seyreden Özcan A. idaresindeki 59 HS 934 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, olay yerinde can pazarı yaşandı. Sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Reştan Y. ve Asiye K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı
Araçlar hurdaya döndü, can pazarı yaşandı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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