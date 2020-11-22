Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı

Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı Jandarma ekipleri, şehirler arası otobüste yolculara HES Kodu soruldu -Jandarmadan bin 303 ekiple sürücülere korona virüs denetimi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında araç denetimi...

Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı

Jandarma ekipleri, şehirler arası otobüste yolculara HES Kodu soruldu

-Jandarmadan bin 303 ekiple sürücülere korona virüs denetimi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında araç denetimi yaparak sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Sürücüleri maske konusunda uyaran ekipler, şehirler arası yolcu taşıyan otobüsü durdurarak HES Kodu sordu.

Korona virüsten tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülerin kuralara uyup uymadığı konusunda denetim yaptı. Denetime, 223 Asayiş Timi, 39 Jandarma Trafik Timi, 4 Motosikletli Asayiş Timi, 1 Motosikletli Trafik Timi, 9 JASA Timi, 7 Olay Yeri İnceleme Timi, 6 İstihbarat Timi, 4 KOM Timi, 2 SSM Timi, 4 TEM timi, 5 Köpek Timi, 18 Komando Timi, 42 Jandarma Otoyol Timi, katıldı. 55 Jandarma personeli ise, İl Salgın Denetim Merkezi'nde yerini aldı. Araçları kontrol eden ekipler, sürücülere maske konusunda uyarılarda bulundu. Şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurarak HES Kodu sordu.

"Jandarma ekiplerinin kontrol yapması tedbirler açısından gayet iyi"

Gülşen Eraslan, "Sokağa çıkma kısıtlaması olması güzel ama 2 gün boyunca tam olsaydı daha verimli olurdu. Jandarma ekiplerinin de bu şekilde kontrol yapması ve HES kodlarına bakması tedbirler açısından gayet iyi" dedi.

Savaş Çınar, "Sadece kısıtlama zamanlarında değil her zaman tedbirlere uymamız lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı