Araçlar denetlendi, sürücüler uyarıldı
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Araçlar denetlendi, sürücüler uyarıldı

Araçlar denetlendi, sürücüler uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğe çıkan sürücülere yönelik yapılan denetimde, kısıtlamadan muaf olanlara korona virüs ile ilgili uyarıcı bilgilendirmeler yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğe çıkan sürücülere yönelik yapılan denetimde, kısıtlamadan muaf olanlara korona virüs ile ilgili uyarıcı bilgilendirmeler yapıldı.

Türkiye genelinde tam kapanma kısıtlaması devam ederken, güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürüyor. Uygulamalar kapsamında şehrin giriş, çıkışlarına ve işlek bölgelere kontrol noktaları oluşturan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. D-655 Karayolu Sakarya istikametinde gerçekleştirilen denetimlerde kısıtlamada sokakta bulunan sürücüler tek tek kontrol edildi. Sürücülerin kısıtlamayı ihlal edip etmediği kontrol edilirken, ayrıca korona virüs ile ilgili uyarıcı bilgilendirmelerde bulunuldu. Salgının Düzce'de arttığını belirten polis ekipleri, daha dikkatli olunması ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. - DÜZCE

Araçlar denetlendi, sürücüler uyarıldı
Araçlar denetlendi, sürücüler uyarıldı
Araçlar denetlendi, sürücüler uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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