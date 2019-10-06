Araçlar birbirine girdi, karayolu savaş alanına döndü

06.10.2019 15:04

Aydın-Muğla karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, karayolu savaş alanına döndü. Kazazedelere ilk müdahaleyi Aydın'dan Marmaris'e hasta nakletmekte olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ambulansındaki sağlık görevlileri yaptı.



Kaza saat 14: 00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Çakırbeyli yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Lokman İyem yönetimindeki 34 YOL 57 plakalı otomobil ile Çakırbeyli kavşağından Aydın istikametine dönüş yapmakta olduğu belirtilen Pelin Marankoz yönetimindeki 09 ACS 071 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.



Kazada otomobil sürücüleri Lokman İyem ve Pelin Marankoz ağır yaralanırken pelin marankozun aracında yolcu olarak bulunan Emine Marankoz ve Nilüfer Kaya yaralandı. Yaralılara Aydın Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansında görevli sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldıktan sonra 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. 4 yaralının da durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kazada yaralanan Nilüfer Kaya'nın ise İncirliova Belediye Başkanı ve aynı zamanda Deveciler Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya'nın annesi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA