Araçla Spd Merkezine Girdi

Almanya'da 58 yaşındaki bir kişinin aracıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi'ne girdiği bildirildi.



Berlin polisinden yapılan açıklamada, saat 03.20'de bir kişinin aracıyla SPD binasına girdiği ve başındaki kanama nedeniyle hastanede tedavi edildiği belirtildi.



Açıklamaya göre, şüpheli ifadesinde, amacının intihar etmek olduğunu söyledi.



Olay yeri incelemesinde araç içinde benzin dolu üç bidon bulunduğu ifade edilen açıklamada, zanlının ayrıca SPD'den önce Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Merkezi'nin önüne küçük gaz kutuları bıraktığını itiraf ettiği vurgulandı.



Polis, soruşturmayı Eyalet Suç Dairesinin üstlendiğini duyurdu.