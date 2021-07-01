Araçla seyir halindeyken boynuna tasma taktığı köpeği peşinden koşturdu
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Araçla seyir halindeyken boynuna tasma taktığı köpeği peşinden koşturdu

Araçla seyir halindeyken boynuna tasma taktığı köpeği peşinden koşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta araçla seyir halindeyken tasmasını tuttuğu köpeğini dışarıda peşinden koşturan şahsa, polisten hem trafiği tehlikeye düşürmekten hem de hayvanlara zarar vermekten para cezası kesildi.

Esenyurt'ta araçla seyir halindeyken tasmasını tuttuğu köpeğini dışarıda peşinden koşturan şahsa, polisten hem trafiği tehlikeye düşürmekten hem de hayvanlara zarar vermekten para cezası kesildi.

Olay, önceki gün Esenyurt'ta yaşandı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, şahsın birisi aracıyla seyir halindeyken, tasmasından tuttuğu köpeği peşinden koşturduğu görüldü. Polis ekipleri aracın plakasından Karahan B.'yi tespit etti. Karakola getirilen Karahan B. suçunu kabul ederek kendini, "Köpeği yeni yıkamıştık, saldırgandı ve kaçıyordu" diyerek savundu. Şahsa idari yönden hem hayvana kötü davranma suçundan hem de trafiğe tehlikeye düşürecek harekette bulunmaktan para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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