Araçla polisten kaçan 4 kişiye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den ceza
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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Onikişubat, Polis, Güncel, Haber

Araçla polisten kaçan 4 kişiye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den ceza

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den cezai işlem uygulandı.

26.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:50
Araçla polisten kaçan 4 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den ceza

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üngüt Mahallesi'nde bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu hal kavşağında yakalandı.

Araçtaki Fatmagül K. (19), Oğuzhan K. (25), Oğuzhan Ç. (22) ve Hacı Ahmet G'ye (25) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Sürücü Hacı Ahmet G'ye ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve ehliyetini yanında bulundurmamak" suçundan 708 lira ceza yazılarak, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Araçla polisten kaçan 4 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den ceza

Kaynak: AA

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