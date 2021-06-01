Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar
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Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar Maltepe'de makas terörü kamerada Maltepe'de bir grup genç trafiğin yoğun olduğu esnada seyir halinde oldukları araçla makas atarak ilerledi.

Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar

Maltepe'de makas terörü kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de bir grup genç trafiğin yoğun olduğu esnada seyir halinde oldukları araçla makas atarak ilerledi. Gençlerin canlarını hiçe sayarak trafikte ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Sahil'de öğlen saatlerinde meydana geldi. Bir araç içerisinde toplanan bir grup genç, trafiğin yoğun olduğu esnada seyir halinde oldukları araçla makas atarak ilerledi. Gençler, diğer araç sürücülerinin de canını hiçe sayarak trafikte ilerlediği o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Trafikte makas atarak ilerleyen gençlere diğer araç sürücüleri ise korna çalarak tepki gösterdi.

Görüntülerde, araç sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği, yanında bulunan arkadaşlarının ise o anları kayda alarak, makas atılan araçların saydığı görülüyor.

Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar
Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar
Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar
Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar
Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar
Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar
Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar
Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar
Maltepe'de araçla makas atarak ilerleyip, kayda aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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