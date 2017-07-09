Araçla Kaza Yapıp Kaçtılar

Edirne'de bariyerlere çarparak yan yatan araçtan sağ olarak kurtulan 2 kişi polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtı.



Edirne Zübeyde Hanım Caddesi'nde tek şeritli yolda giden 22 EK 268 plakalı araç, bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşlar kazalı aracı görünce durumu polise bildirdi. Araç çarpmanın etkisiyle takla attı ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi olay yerinden kaçtı.



Gece 04: 00'da kaza nedeniyle aksayan trafik, maddi hasarlı aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE