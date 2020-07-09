Araçla gelip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Fatih'te bir grubun arabayla gelerek iş yerine kurşun yağdırdığı olayda, kaldırımda bulunan 2 kişi yaralandı.

Fatih'te bir grubun arabayla gelerek iş yerine kurşun yağdırdığı olayda, kaldırımda bulunan 2 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralıların yakınları ise gözyaşları ve feryatlar içinde yere yığıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Eski Mutaflar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4-5 kişilik bir grup, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne gelerek uzun namlulu silahlarla iş yerine kurşun yağdırdı. Birçok iş yerine ve park halindeki arabalara da isabet eden kurşunlar o sırada kaldırımda bulunan bir kişiye de omuzundan isabet etti. Bir kişi de kurşunların hedefi olmamak için kaçarken yere düşüp yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakınları gözyaşları içinde olay yerine geldi

Yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralıların yakınları hemen olay yerine geldi. Bir kadın korku içinde "yaşıyor mu?" diye çevrede bulunanlara sordu. Çevredekiler "korkma korkma" diye teselli etti. O sırada kadın yere yığılıp gözyaşları döktü.

Polis kaçanları yakalamak için çalışma başlattı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarak yapılara karıştı. Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı, vatandaşların ifadelerini aldı. Çevredeki iş yerlerinin güvelik kamarasına da bakan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA