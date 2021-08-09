Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
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Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı

Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da halk otobüsünün hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yoldan çıkıp markete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i market çalışanı 4'ü markette müşteri olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Samsun'da halk otobüsünün hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yoldan çıkıp markete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i market çalışanı 4'ü markette müşteri olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Cömert (45) idaresindeki 55 BBL 02 plakalı halk otobüsü Muhammet Dede (45) yönetimindeki 55 ANS 98 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan halk otobüsü yol kenarındaki ağacı parçalayarak markete çarptı. Kazada, halk otobüsü şoförü Kerim Cömert, hafif ticari araç sürücüsü Muhammet Dede ve oğlu Mustafa Emin Dede (13) ile market çalışanı Elif Ayaloğlu (25), markette müşteri olarak bulunan Kerim Murat Sofu (21), Ahmet Enes Eş (24), Emre Yılmaz (26) ve Fazilet Ayaloğlu (24) yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
Araçla çarpışan halk otobüsü, markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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