- Aracıyla zeytinliğe uçan genç, camdan fırlayarak ağır yaralandı
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- Aracıyla zeytinliğe uçan genç, camdan fırlayarak ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Haberler | 3. Sayfa

- Aracıyla zeytinliğe uçan genç, camdan fırlayarak ağır yaralandı Motoru kopan araç hurdaya döndü genç adam yaşam savaşı veriyor Bursa'da aracıyla zeytinliğe uçan genç sürücü ağır yaralandı.

- Aracıyla zeytinliğe uçan genç, camdan fırlayarak ağır yaralandı

Motoru kopan araç hurdaya döndü genç adam yaşam savaşı veriyor

BURSA - Bursa'da aracıyla zeytinliğe uçan genç sürücü ağır yaralandı.

Kaza Gemlik ilçesinde meydana geldi. Gemlik Armutlu çevre yolu mezarlık kavşağında meydana gelen kazada, Canpolat Y. idaresindeki 16 LCF 62 plakalı araç bilinmeyen bir sebeple zeytinlik alanına uçtu. Kaza sırasında genç sürücü aracın camından fırladı. Araç motorunun koparak dağıldığı kazada genç sürücü ağır yaralandı. Sürücü Canpolat Y.'ye ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alan yaralı gencin yakınları hastaneye akın etti. Genç sürücünün durumuysa hala ciddiyetini koruyor.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri kaza ile alakalı başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor.

- Aracıyla zeytinliğe uçan genç, camdan fırlayarak ağır yaralandı
- Aracıyla zeytinliğe uçan genç, camdan fırlayarak ağır yaralandı
- Aracıyla zeytinliğe uçan genç, camdan fırlayarak ağır yaralandı
- Aracıyla zeytinliğe uçan genç, camdan fırlayarak ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL

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