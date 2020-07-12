Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti
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Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde takla atan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti
12.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:00

Trabzon'un Araklı ilçesinde takla atan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karadere yolundan şehir merkezine seyir halinde bulunan Yunus Emre Koz (20) yönetimindeki 61 ACN 594 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Merkez Mahallesi'nde karşı şeride geçti. Bariyerlere çarpmanın etkisiyle takla atmaya başlayan aracı gören çevredeki vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirirken, kağıt gibi ezilen otomobil kaza yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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