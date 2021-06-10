İzmir'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı
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İzmir'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

İzmir'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre, İbrahim D. (37) 35 AFA 364 plakalı aracıyla Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'tan geçtiği sırada kimliği henüz öğrenilemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla saldırıya uğradı.

Olay sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil hurdalığa çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan İbrahim D, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı
İzmir'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı
İzmir'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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