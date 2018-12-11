Aracıyla Kaçan Şüphelilere Polis Ateş Açtı: 1 Ölü (1)

Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca polis ateş açtı. Aracın içinde bulunan 3 kişiden biri vurularak hayatını kaybederken 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 tabanca bulundu. Öleninin yakınları ile polis arasında hastane önünde gerginlik yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ile ölenin yakınları arasında yaşanan gerginlik

-Hastane önündeki hareketlilik

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