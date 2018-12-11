Aracıyla Kaçan Şüphelilere Polis Ateş Açtı: 1 Ölü (1)
Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHAAtaşehir'de, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca polis ateş açtı.
Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Ataşehir'de, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca polis ateş açtı. Aracın içinde bulunan 3 kişiden biri vurularak hayatını kaybederken 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 tabanca bulundu. Öleninin yakınları ile polis arasında hastane önünde gerginlik yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ile ölenin yakınları arasında yaşanan gerginlik
-Hastane önündeki hareketlilik
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