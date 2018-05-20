Aracıyla hareket halindeyken etrafını domuz sürüsü sardı

Bursa'da aracıyla seyir halinde çiftliğine giden vatandaşın karşısına biranda onlarca domuz çıktı. İlk başta şaşıran vatandaş domuzları maşallah diyerek uğurladı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Kestel ilçesinde koyun çiftliği bulunan Mustafa Aydın, Kestel ilçesinden Gölbaşı köyündeki çiftliğine gittiği esnada Dudaklı köyü yolu üzerinde domuz sürüsüyle karşılaştı. Biranda onlarca domuzla karşı karşıya kalan Aydın, ilk başlarda şaşkınlık yaşasa da sonra araçtan ürkmeyen ve yavaş ilerleyen domuz sürüsü için maşallah demelerini istedi. Bu anları cep telefonuyla kaydeden Aydın, domuzların yoldan araziye doğru ilerlemesiyle birlikte açılan yoldan yoluna devam etti.