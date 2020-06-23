Aracıyla hortumun içinden geçti
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Aracıyla hortumun içinden geçti

Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti.

23.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:07

Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca'da şiddetli yağış sonrası etkili olan hortum, bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi. Görüntülerde hortumu gören sürücü, "eyvah eyvah" diyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçiyor. Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalışıyor. Cep telefonu kaydı bu sırada sona eriyor.

(İHA)

Aracıyla hortumun içinden geçti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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