Aracıyla hortumun içinden geçti
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Aracıyla hortumun içinden geçti

Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti.

Aracıyla hortumun içinden geçti
23.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:42

Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca'da şiddetli yağış sonrası etkili olan hortum, bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi. Görüntülerde hortumu gören sürücü, "eyvah eyvah" diyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçiyor. Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalışıyor. Cep telefonu kaydı bu sırada sona eriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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