Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyede (2)
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Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyede (2)

Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel

ADLİ KONTROLLE SERBEST Mersin'de, annesinin karşı çıkmasına rağmen evden ayrılan kız kardeşi C.G.D.'yi (17) yolda yürürken görüp, aracını önüne kırarak, çarpan taksi şoförü Emircan D. (21), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST 

Mersin'de, annesinin karşı çıkmasına rağmen evden ayrılan kız kardeşi C.G.D.'yi (17) yolda yürürken görüp, aracını önüne kırarak, çarpan taksi şoförü Emircan D. (21), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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