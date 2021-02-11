Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu
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Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu

11.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:45
Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Orhan Z., aracıyla dere yatağına uçtu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Orhan Z., aracıyla dere yatağına uçtu. Jandarmanın her yerde aradığı araç sürücüsü ise evinde bulundu. Orhan Z. kazanın ardından kendi imkanlarıyla aracından çıktığını ve evine gittiğini bildirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Cerrah Mahallesi girişinde meydana geldi. 16 NGY 78 plakalı otomobil, sürücüsü Orhan Z.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Aracından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, daha sonra evine gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Araç sürücüsünün olay yerinde bulunmaması kısa süreli bir panik yaşattı. Jandarma yaptığı aramada Orhan Z.'nin evinde olduğunu tespit ederken; araç da kurtarıcı yardımıyla dere yatağından çıkartıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ ARADIK'Kazanın ardından olay yerine giden vatandaşlardan Ramazan Kopan, "Birisi aracın 'dereye uçtuğunu' söyledi. Kaza yerine geldiğimde aracın, yakın arkadaşıma ait olduğunu gördüm. Dere kenarında, arama yaptım, bulamadım.  Telefonlarına da ulaşamadım. İtfaiye ile jandarma geldi onlar da bulamadı. Sonra ortaya çıktı. Evine gitmiş" diye ifade etti.


Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu
Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu
Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu
Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu
Aracıyla dere yatağına uçan sürücü evinde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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