Aracıyla çocuğa çarpıp kaçtı, daha sonra teslim oldu Malatya'da trafik ışıklarında bir çocuğa otomobil çarptı.

Malatya'da trafik ışıklarında bir çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücü daha sonra polise teslim oldu.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında küçük yaştaki bir çocuğa sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan sürücü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kazada ağır yaralanan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA