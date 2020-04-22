Aracınızda almanız gereken hijyen önlemleri! Koronavirüs salgınına karşı bireysel tedbirlerin oldukça önemli olduğu bugünlerde araçlarda da aynı şekilde tedbirler almak gerekiyor.

Koronavirüs salgınına karşı bireysel tedbirlerin oldukça önemli olduğu bugünlerde araçlarda da aynı şekilde tedbirler almak gerekiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında dışarı çıkmak zorunda kalanlar için Continental, bireysel araçlarda alınabilecek önlemler hakkında uyarıyor.

Her kullanım öncesi ve sonrasında aracınızın içini temizleyin

Mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini hatırlatan Continental, dışarı çıkılması gereken durumlarda ise kullanım öncesi ve sonrasında araçların içinin detaylı şekilde temizlenmesinin hijyen açısından önemli olduğunu vurgulayarak, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı;

• Araç kapı kolları, vites kolu, döşemeler ve tavan temiz bir bez ve dezenfektanla temizlenmeli.

• Araba anahtarları ve direksiyonu gibi çok sık temas edilen yerler düzenli olarak temizlenmeli ve bu yerlere temas ederken eldiven kullanımına dikkat edilmeli

• Torpido, araç ekranı ve multimedya sistemleri gibi kısımların gün içinde temizlik sıklığı artırılmalı

• Ayrıca araç içinde sosyal mesafeye dikkat edilmeli.