Aracının torpidosunda uyuşturucu bulunan sürücüye gözaltı
ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilin torpidosuna gizlenen 175 gram skunk ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
03.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:47
ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilin torpidosuna gizlenen 175 gram skunk ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, takibe alınırken, sürücü kent girişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 175 gram skunk ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen, ismi öğrenilemeyen sürücü, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA