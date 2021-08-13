Aracının pedallarını karıştıran ehliyetsiz sürücü 3 kişiyi yaraladı
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Aracının pedallarını karıştıran ehliyetsiz sürücü 3 kişiyi yaraladı

Aracının pedallarını karıştıran ehliyetsiz sürücü 3 kişiyi yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte aracının pedallarını karıştıran ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye daldı.

Başkentte aracının pedallarını karıştıran ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye daldı. 3 kişinin yaralanmasına sebep olan kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Vedat A. kontrolündeki 06 BUJ 771 aracıyla ara sokaktan caddeye çıktığı esnada fren yerine gaz pedalına bastı. Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerindeki kahvehanede oturan insanlara çarptı. Meydana gelen kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, sürücü Vedat A.'nın ise ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Vedat A.'ya 'ehliyetsiz olarak araç kullanmaktan ötürü para cezası kesildi. Kaza anı ise caddedeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Burada can pazarı yaşandı"

Kazanın mağdurlarından çevre esnaf Cevdat Eren ise kazada bir kişinin otomobil altında kaldığını belirterek, "Seyyar köfteciyim ben. Normalde tezgahın başında oturan bir insanım. Bir misafirimiz vardı. Onunla sohbet ediyorduk. Arkamı döndüm, kıyamet kopmuş. Benim seyyar araba havada dönerek takla atıyor. Arabayı süren acemiydi galiba. Virajı alamayınca fren yerine gaza batı. Bizi biçti gitti. İnsanlar panik halindeydi. Tabiri caizse can pazarı yaşandı burada. Normal bir olay değil bu. Gaza basınca önüne ne geldiyse kattı gitti. Benim araba pert oldu. Aynı kağıdı buruşturmuş gibi oldu. Orada çay içen insanlar vardı, onlarda kazadan zarar gördü. Birisine de altına aldı zaten. Şükür ki canımız sağ, ölen olmadı. Hafif yaralanan oldu sadece" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Aracının pedallarını karıştıran ehliyetsiz sürücü 3 kişiyi yaraladı
Aracının pedallarını karıştıran ehliyetsiz sürücü 3 kişiyi yaraladı
Aracının pedallarını karıştıran ehliyetsiz sürücü 3 kişiyi yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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