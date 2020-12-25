Aracının ön ve arka plakaları uyuşmayan sürücüsü yakalandı
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Aracının ön ve arka plakaları uyuşmayan sürücüsü yakalandı

25.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:22
Aracının ön ve arka plakaları uyuşmayan sürücüsü yakalandı

Eskişehir'de ön ve arka plakaları uyuşmayan aracın sürücüsü, trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de ön ve arka plakaları uyuşmayan aracın sürücüsü, trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesine yaşandı. Edinilen bilgiye göre trafik ekiplerinin dikkati üzerine B.Ö. isimli şahsın kullandığı aracın ön ve arka plakalarının uyuşmadığı anlaşıldı. Plakaları birbirini tutmayan aracı kullanan B.Ö., plakanın yanlış basıldığını ve fark etmediği, doğru plakanın bagajda olduğunu söyledi.

Ekipler, şahıs hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması ile işlem başlattılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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