Aracının lastiğini güneşten korumak için örtüyle kapladı Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir vatandaş, traktör römorkunun lastiklerini kavurucu sıcaktan korumak için örtüyle kapladı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir vatandaş, traktör römorkunun lastiklerini kavurucu sıcaktan korumak için örtüyle kapladı. Dicle'de traktör römorkunu güneşin altında bırakan bir vatandaş, aracın lastiklerinin aşırı ısınarak zarar görmemesi için çareyi ilginç yöntemde buldu. Kavurucu sıcaklığın baş gösterdiği ilçede traktör römorkunun lastiğini örtüyle kaplayan vatandaş, gün boyu güneşin yakıcı ışınlarına maruz kalan lastikleri, aşırı sıcağa karşı korumaya çalıştı. - DİYARBAKIR Kaynak: İHA