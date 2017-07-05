Aracının İçinde Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu



GAZİANTEP - Gaziantep'te aracının içinde kurşunlanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay bugün akşam saatlerinde Şehitkamil İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 49 yaşındaki Ali Çelik sürücüsü olduğu 27 V 9563 plakalı minibüs içerisinde iken kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce av tüfeği ile saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çelik, çevre sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Çelik 'e ateş eden şahıslar ise geldikleri araçla kayıplara karıştı.

Acil serviste tedavi altına alınan Ali Ç. yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kendisine ateş ederek ölümüne sebep olan kişilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.