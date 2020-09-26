İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı
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İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı

26.09.2020 14:08 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:22

İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı Sivas'ta bir vatandaş, işe gitmek için kamyonunun başına geldiğinde akülerin yerinde olmadığını fark etti Sivas'ta bir vatandaş, işe gitmek için kamyonunun başına geldiğinde akünün yerinde olmadığını fark etti.

İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı

Sivas'ta bir vatandaş, işe gitmek için kamyonunun başına geldiğinde akülerin yerinde olmadığını fark etti

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş, işe gitmek için kamyonunun başına geldiğinde akünün yerinde olmadığını fark etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas kent merkezi Emek mahallesi Zafer caddesinde meydana geldi. Muhammer Topbaş isimli inşaat işçisi, işe gitmek için 58 TT 097 plakalı kamyonunun başına geldiğinde akülerin çalındığı fark etti. Topbaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri akü hırsızlarını bulmak için çalışma başlattı. Kamyonundan iki akü çalınan Topbaş'ın yaklaşık bin TL'lik zararının olduğu öğrenildi. Topbaş, işe gidemediği için hırsızlara tepki gösterdi.

"Kapıyı açmadan dikkatimi çekti, şaşırdım"

Muhammer Topbaş, akülerin yerinde olmadığını gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Sabah işe gitmek için geldik, dikkatimi çekti baktım ve akülerin yerinde olmadığını gördüm. Polise haber verdim, polislerde ilgileneceklerini söylediler. Kapıyı açmadan dikkatimi çekti, şaşırdım. İşe de gidemedik. 800- Bin TL arasında bir kaybım var, iki aküyü çalmışlar" dedi.

İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı
İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı
İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı
İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı
İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı
İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı
İşe gitmek için aracının başına geldi, aküsünü yerinde bulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

Haber Yorumları (1)
VAYY BEEE: Inşaat işcisi mi ? He biz de yedik
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