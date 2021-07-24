Aracının arka camına yazdığı yazıyla görenleri şaşkına çevirdi
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Aracının arka camına yazdığı yazıyla görenleri şaşkına çevirdi

Aracının arka camına yazdığı yazıyla görenleri şaşkına çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsü aracına 'gelin adayları aranıyor' yazısı yazarak kent merkezinde turladıZonguldak'ta öğlen saatlerinde bir otomobilin arkasındaki yazı görenlere hayrete düşürdü.

Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsü aracına 'gelin adayları aranıyor' yazısı yazarak kent merkezinde turladı

Zonguldak'ta öğlen saatlerinde bir otomobilin arkasındaki yazı görenlere hayrete düşürdü. Otomobil sahibi arabasını gelin arabası gibi süsleyerek arkasına 'gelin adayları aranıyor' yazısı astı. Trafikte otomobili görenler vatandaşlar ise hem güldü hem de ellerine aldıkları telefonlarla o anları sosyal medya da paylaştı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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