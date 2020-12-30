Aracını satan 6 kişiyi EFT yoluyla dolandıran şüpheli yakalandı
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Aracını satan 6 kişiyi EFT yoluyla dolandıran şüpheli yakalandı

30.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:22
Aracını satan 6 kişiyi EFT yoluyla dolandıran şüpheli yakalandı

Eskişehir'de internet üzerinden aracını satmak isteyen 6 kişiyi dolandırdığı tespit edilen Burak Meriç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de internet üzerinden aracını satmak isteyen 6 kişiyi dolandırdığı tespit edilen Burak Meriç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de ikamet eden Burak Meriç isimli şahıs, internet üzerinden araçlarını satışa çıkaran 6 kişiye aracının değerinden fazla para teklif ederek satın almak istedi. Araç sahipleriyle anlaşan Meriç, mesai bitimine yarım saat kala araç paralarını Elektronik Fon Transferi (EFT) yoluyla yatırarak araç sahiplerine dekontlarını gönderdi. Burak Meriç dekontları gönderdikten hemen sonra EFT talimatını iptal etti. Araç sahipleri ellerindeki dekonta güvenerek noterden araç satışlarını verdi. Satıştan sonra paraların hesaplarında olmadığını fark eden araç sahipleri, dolandırıldıkları gerekçesiyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine şikayette bulundu. Yapılan araştırmalar neticesinde Burak Meriç polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Araçları daha düşük fiyatlara başkalarına satmış"

Şüpheli Burak Meriç'in EFT yaptıktan sonra talimatı iptal ederek aldığı 150-200 bin TL arasındaki araçları daha düşük fiyatlara başkalarına sattığı anlaşıldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Meriç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Araçlar bulunarak sahiplerine teslim edildi. Burak Meriç adına araç sahipleriyle satış sözleşmesi yaptığı belirlenen 1 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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