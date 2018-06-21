Aracını polis memurunun üzerine süren sürücü tutuklandı

SİVAS - Sivas'ta aracını kendisine ceza lazan polis memurunun üzerine sürüp yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre tepkilere neden olay Sivas-Erzincan karayolu polis uygulama noktasında meydana geldi. Uygulama notasında durdurulan D.D isimli bir sürücüye A.A isimli polis memuru tarafından, aracı küçük yaşta çocuğa kullandırdığı için ceza yazılmak istendi. Polis memuru ile tartışan sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Aracın çarptığı polis memuru yaralanırken, olayı gören meslektaşları aracı durdurup D.D'yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan D.D çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.