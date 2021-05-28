Aracını parketmek isterken dereye uçtu
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Aracını parketmek isterken dereye uçtu

Aracını parketmek isterken dereye uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da bir sürücü aracını park etmek isterken yaklaşık 8 metre derinliğindeki dereye uçtu.

Aydın'da bir sürücü aracını park etmek isterken yaklaşık 8 metre derinliğindeki dereye uçtu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü olayın şokunu yaşarken, şahıs derede mahsur kalan araçtan bölgeye çağrılan kurtarma ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Kaza öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.E.A. isimli sürücü Muğla-Aydın Karayolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı merkezi yakınlarında yönetimindeki 48 J 2399 plakalı aracını yol kenarına park etmek istedi. Bir anda yoldan çıkan araç yaklaşık 8 metre derinliğindeki dereye düştü. Çevredeki vatandaşların bir aracın dereye düştüğünü görmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan ancak derede mahsur kaldığı için çıkamayan sürçü bölgeye gelen ekiplerin yardımı ile çıkarıldı. Sadece maddi hasarın yaşandığı kazada deredeki kamyonetin çıkarılması için çalışma başlatıldı. - AYDIN

Aracını parketmek isterken dereye uçtu
Aracını parketmek isterken dereye uçtu
Aracını parketmek isterken dereye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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