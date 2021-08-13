Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı
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Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen selin ardından otomobilini bulan genç gözyaşları içerisinde otomobilinin son halini kaydetti.

Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen selin ardından otomobilini bulan genç gözyaşları içerisinde otomobilinin son halini kaydetti.

Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından otomobilini uzun uğraşlar sonucu milin içerisinde bulan Soner Öztürk (31), aracını ilk bulduğu anda gözyaşları içerisinde yaptığı cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşan Öztürk'ün bu paylaşımı yürekleri dağladı.

Görüntülerde Öztürk, aracının zarar görmesinden dolayı üzüntüsünü dile getiriyor.

Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı
Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı
Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı
Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz

Selde kullanılamaz halde olan aracını gören genç gözyaşlarına boğuldu
Selde kullanılamaz halde olan aracını gören genç gözyaşlarına boğuldu
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