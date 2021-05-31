Aracını evinin önüne park etti diye ceza yedi

Kahramanmaraş'ta bir servis şoförü, kullandığı aracını evinin önüne park ettiği için fahri trafik müfettişi tarafından kendisine 144 lira idari para cezası yazıldığını ileri sürdü.

Kahramanmaraş'ta bir servis şoförü, kullandığı aracını evinin önüne park ettiği için fahri trafik müfettişi tarafından kendisine 144 lira idari para cezası yazıldığını ileri sürdü.

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde ikamet eden servis şoförü Yunus Duymaz, kullandığı 46 BU 810 plakalı minibüsünü evinin önüne park ettiği için haksız yere ceza yazıldığını söyledi. Park yapılan yolda yaya geçidi ya da park yapılamaz levhasının bulunmadığını söyleyen Duymaz, ceza yazılmadan önce aracının lastiğinin de kesildiğini ifade etti.

Cezayı fahri trafik müfettişinin yazdığını belirten Duymaz, "Ben iki yıl kadar önce bir telefon geldi ve aracımın hatalı yere park ettiğimi ve kaldırmamı istediler. Dışarı çıktım baktım ve hatalı park durumu yok, park yasak levhası ve yaya geçidi yok yine de kaldırdım. Aradan iki üç ay geçtiğinde yine park etmiştim. Daha sonra aracımın lastiğinin kesildiğini gördüm. Seslenmedik ve götürüp yaptırdım. Şimdi de bana trafik cezası geldi. Biz bu aracı evin önüne park edemeyeceksek nereye park edeceğiz. Ceza makbuzunda fahri trafik müfettişi yazmış. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Herkes park ediyor 30 tane araç var ve benimki kasıtlı mı yapılıyor bilmiyorum. 144 lira cezai işlem uygulanmış, ben cezasında değilim ve aracımı nereye park edeceğim bilmiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı