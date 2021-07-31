Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli, adli kontrolle serbest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli, adli kontrolle serbest

Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli, adli kontrolle serbest
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y. (68), ruh sağlığı ve hastalıkları servisindeki kontrolünün ardından mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de, kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y. (68), ruh sağlığı ve hastalıkları servisindeki kontrolünün ardından mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde Adil Y., önceki gün 26 NL 599 plakalı otomobilini Kanlıtepe Sokak'ta kaldırıma park edip evine gitti. Bir süre sonra sokaktan geçemeyen sürücü, polise ihbarda bulunup otomobilin kaldırılmasını istedi. Polis ekipleri de Adil Y.'ye telefonla ulaşarak aracını park ettiği yerden kaldırması gerektiğini söyledi. Buna sinirlenen Adil Y., telefondaki polisi tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Adil Y., sokağa gelen polis ekiplerine ise 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden av tüfeği gösterip, aracına dokunulması halinde ateş edeceğini söyledi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 saatlik ikna çabalarının ardından silahsız teslim olan Adil Y. gözaltına alındı.Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde ilk muayenesi yapılan Adil Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Adil Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adil Y.'nin sağlık kurulu heyetince verilecek rapor sonucu tedaviye alınıp alınmayacağına karar verileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.


Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli, adli kontrolle serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Sezen Aksu Çağatay Akman
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli, adli kontrolle serbest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 13:03:21. #1.16#

title