Aracını çaldıkları kadını metrelerce sürükleyen 4 şüpheli yakalandı

BURSA'da, park yeri arayan Aynur Artık'ın aracını çalıp, satmaya çalışan 4 kişi yakalandı.

BURSA 'da, park yeri arayan Aynur Artık'ın aracını çalıp, satmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Aracının çalınmasını engellemek isteyen Artık'ı metrelerce sürükleyen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Nisan'da merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi 5. Nilüfer Sokak'ta meydana geldi. Bir yakınının nişanına giden Aynur Artık, 45 HC 3642 plakalı hafif ticari aracıyla törenin yapılacağı düğün salonunun önüne geldi. Aracını yolun ortasına bırakıp, kontağını kapatmadan inen Artık, arka otomobildeki kızıyla sohbet etmeye başladı. Artık aynı zamanda park yeri ararken, bu sırada bir kişi hafif ticari aracın direksiyon koltuğuna oturdu. Şüpheli, araçla hareket ederek, olay yerinden ayrıldı. Aracının hareket ettiğini fark eden Artık, aynaya tutunarak şüpheliye engel olmaya çalıştı. Artık'ı metrelerce sürükleyen şüpheli bir süre sonra gözden kayboldu. Metrelerce aracının peşinden koşan Artık, şüphelinin durmayacağını anlayınca polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan aracın çalındığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

KAMERALAR İZLENDİ

Çevredeki çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin daha önce de aynı suçtan emniyette kaydı olan N.K, B.K, M.S ve F.K. olduğu tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları aracı satacakları bilgisine ulaşan polis, dün düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi de yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN