Aracını bağlatmamak için cam filmini elleriyle söktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aracını bağlatmamak için cam filmini elleriyle söktü

21.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:44
Aracını bağlatmamak için cam filmini elleriyle söktü

Kocaeli'de hafta sonu kısıtlaması denetimine takılan vatandaş yeni aldığı aracın ön camındaki filmi çıkarmadan yola çıkınca polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'de hafta sonu kısıtlaması denetimine takılan vatandaş yeni aldığı aracın ön camındaki filmi çıkarmadan yola çıkınca polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 karayolunda polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde polis ekipleri camındaki filmi çıkarmadan yola çıkan Emrah Aydın idaresindeki 41 AEG 036 plakalı otomobil sürücüsüne 288 TL para cezası kesti. Aracı otoparka çektirmek istemeyen Emrah Aydın camındaki filmleri kendisi çıkardı ancak ceza yemekten kurtulamadı. Dışarı çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu söyleyen Emrah Aydın, "Sokağa çıkma kısıtlamasından muafız. Arabayı yeni almıştım. Polis ekipleri bizi durdurdu, ön camımızda film vardı onları söktük. Aracı bağlamamak için filmi söktük. 280 küsur ceza yedik ama sıkıntı yok" dedi. - KOCAELİ

Aracını bağlatmamak için cam filmini elleriyle söktü
Aracını bağlatmamak için cam filmini elleriyle söktü
Aracını bağlatmamak için cam filmini elleriyle söktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Serdar Ortaç Burak Özçivit Birkan Sokullu Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız İngiltere Gaziantep Polis Memuru
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aracını bağlatmamak için cam filmini elleriyle söktü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:45:34. #1.15#
title