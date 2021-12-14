Aracından uyuşturucu madde çıkan şahıstan pes dedirten savunma: "Avukatımı arayacağım suçum ne" - Haberler
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Aracından uyuşturucu madde çıkan şahıstan pes dedirten savunma: "Avukatımı arayacağım suçum ne"

Aracından uyuşturucu madde çıkan şahıstan pes dedirten savunma:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de emniyet ekiplerinin denetimi sırasında durmayıp kaçan otomobil polis ekiplerinin kovalamacası sonrası durduruldu.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de emniyet ekiplerinin denetimi sırasında durmayıp kaçan otomobil polis ekiplerinin kovalamacası sonrası durduruldu. Durdurulan otomobil polis ekiplerince didik didik arandı. Arama sonrası araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracında uyuşturucu madde çıkan şahıs 'suçum ne avukatımı arayacağım' diyerek pes dedirtti. Yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 03: 15 sıralardan Ataşehir Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde denetim yapan Ataşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan 34 ENN 394 plakalı otomobilin sürücüsü K.K çevirmeden kaçtı. Kaçan otomobil ile polis ekiplerinin kovalamacası sonrası önü kesilerek durduruldu. Otomobil içerisinde bulunan K.K ve R.Ş. polis ekiplerince araç içerisinden çıkarılarak kelepçe takıldı. Araç içerisinde yapılan detaylı arama sonucunda gözlük kılıfı içerisine zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Avukatımı arayacağım suçum ne?"

Aracında uyuşturucu madde ele geçirilen R.Ş. polis ekiplerine "suçum ne avukatımı arayacağım" diye sitem etti. Yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahısların yapılan sorgulamada birden fazla suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Aracından uyuşturucu madde çıkan şahıstan pes dedirten savunma: Avukatımı arayacağım suçum ne

Aracından uyuşturucu madde çıkan şahıstan pes dedirten savunma: Avukatımı arayacağım suçum ne

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