Aracından parasının çalındığını gören vatandaş hırsızlara silahla müdahale etti: 2 yaralı
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Aracından parasının çalındığını gören vatandaş hırsızlara silahla müdahale etti: 2 yaralı

İddiaya göre Pendik'te 4 hırsız, aracını park edip bankaya para çekmeye giren şahsın araçta bıraktığı parayı çalmaya çalıştı.

Aracından parasının çalındığını gören vatandaş hırsızlara silahla müdahale etti: 2 yaralı
16.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:37

İddiaya göre Pendik'te 4 hırsız, aracını park edip bankaya para çekmeye giren şahsın araçta bıraktığı parayı çalmaya çalıştı. Aracının yanındaki hırsızları gören şahıs, bankadan çıkarak hırsızlara silahıyla art arda ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan 2 hırsız hastaneye kaldırılırken kaçan 2 hırsızı yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Pendik Şeyhli Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir bankadan para çeken vatandaş, daha sonra başka bir bankaya girerek tekrar para çekmek istedi. Vatandaşın aracını daha önceden takibe aldığı öğrenilen 4 hırsız da, vatandaşın aracını park edip bankaya girmesiyle harekete geçti. Hırsızlar, sahte plaka takılı kendi araçlarından çıkarak park halindeki aracın camını patlattı ve koltukta duran parayı almaya çalıştı. Bu sırada sesleri duyan vatandaş da bankadan çıkıp hırsızlara silahıyla müdahale etti. Vatandaşın silahıyla ateşlediği kurşunlar iki hırsıza isabet etti. Kurşunların hedefi olan T.M. ve Y.M. adlı hırsızlar yaralanırken diğer hırsızlardan olan A.M. ile kimliği henüz belirsiz şahıs olay yerinden kaçtı. Hırsızların çalmaya çalıştığı para polis tarafından muhafaza altına alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan diğer şahısları arama çalışmaları sürüyor.

Olaya tanık olan bir esnaf, "Arabanın sahibi, başka bir bankadan para çekip bu bankaya da para çekmeye gelmiş. Beyaz araba geliyor, 3 kişilermiş arabanın içinde. Biri camını kırıp uzandığı anda parası çalınan kişi de çıkıyor hırsızlara sıkıyor. Araba kaçıyor. Kaçan arabaya da abi sıkıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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