Aracından kağıda emdirilmiş 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
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Aracından kağıda emdirilmiş 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı

22.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:20
Aracından kağıda emdirilmiş 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan şüpheli A.Y.'nin kullandığı araçtan, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 10 adet A4 kağıdına emdirilmiş bonzai çıktı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan şüpheli A.Y.'nin kullandığı araçtan, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 10 adet A4 kağıdına emdirilmiş bonzai çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y.'nin kullandığı araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri takibe aldıkları aracı Kütahya-Eskişehir kara yolunda bulunan polis uygulama noktasında durdurdu. Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen 10 adet A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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