Aracında ve evinde 1 kilo 644 gram esrar bulunan şahıs tutuklandı
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Aracında ve evinde 1 kilo 644 gram esrar bulunan şahıs tutuklandı

Aracında ve evinde 1 kilo 644 gram esrar bulunan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda aracında ve evinde 1 kilo 644 gram esrar ile 75 kök kenevir ele geçirilen bir kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda aracında ve evinde 1 kilo 644 gram esrar ile 75 kök kenevir ele geçirilen bir kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 344 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından Rıza K. (50) isimli şahsın ikametinin bulunduğu Konya'ya bağlı Bozkır ilçesindeki ev ve arazisinde de Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozkır ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada 1 kilo 300 gram esrar, 75 kök kenevir ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonrası uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile gözaltına alınan Rıza K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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