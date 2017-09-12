Aracında Uyuyan Sürücüye Şok

Kırklareli'nde dinlenmek için otomobilini park eden yabancı uyruklu şahıs, uyandığında gözlerine inanamadı.



Olay Kırklareli E-80 otoyolu üzerinde faaliyet gösteren bir tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.M. isimli Romanya uyruklu şahıs dinlenmek için otomobilini çektiği tır parkında bir süre sonra uyuyakaldı.



2 tişört için camı kırdılar



Sürücünün uyumasını fırsat bilen hırsızlar, aracın arka camını kırıp araçta bulunan poşet içerisindeki iki tişörtü aldıktan sonra otomobilin lastiklerini keserek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı. - KIRKLARELİ