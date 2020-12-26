Aracında uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp parasını çeken şüpheli yakalandı
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Aracında uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp parasını çeken şüpheli yakalandı

26.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:38
Aracında uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp parasını çeken şüpheli yakalandı

Gaziantep'te aracında uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp ATM'den parasını çeken zanlı yakalandı.

Gaziantep'te aracında uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp ATM'den parasını çeken zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgüllük Mahallesi'nde aracının içerisinde uyuya kalan kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin, çaldığı cep telefonundan elde edilen şifre bilgileriyle ATM'den 11 bin 700 lira para çektiğini tespit etti ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

ATM'den çekilen paraların tamamı sahibine teslim edildi.

Bu arada, şüphelinin ATM'den para çekme anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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