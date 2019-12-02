Aracında uyuşturucu ve tabanca bulunan şüpheli tutuklandı

02.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:39

Kütahya'da, aracında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Tavşanlı'dan şehir girişindeki polis noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracı takibe alan ekipler, otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu. Sürücünün üst aramasında ruhsatsız tabanca ile aracında 1 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 11 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.



Şüpheli M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA