Aracında uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşegül Çınar, Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde polis çevirmesinde aracının bagajından 19 gram uyuşturucu çıkan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakılmasının ardından bir şoku da rol aldığı dizi ile yaşadı. Lila karakterine hayat veren Çınar, Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı.

Beylikdüzü'nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan polis ekipleri bagajda yaklaşık 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmiş, ardından genç oyuncu ve arkadaşı ile eski sevgili Furkan Çalıkoğlu'nu gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından üç isim mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI

Magazin gündeminden uzun süre düşmeyen Ayşegül Çınar'a ikinci şok rol aldığı Yasak Elma dizisinden geldi. Fox TV'nin entrika bombası, iddialı dizisi, ünlü oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Oyuncu, ayrılışıyla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

"KUMPAS SONUÇSUZ KALMIŞ"

Olayın ardından itibarı zedelenen Ayşegül Çınar'ın avukatı şu açıklamayı yapmıştı: "Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir."