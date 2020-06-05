Aracında uyuşturucu, başkanlığını yaptığı dernekte terörü öven kitap ele geçirildi
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Aracında uyuşturucu, başkanlığını yaptığı dernekte terörü öven kitap ele geçirildi

Van'da aracında yapılan aramada bin 990 gram metamfetamin maddesi, başkanlığını yaptığı dernekte de terör örgütünü öven 8 adet kitap ele geçirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aracında uyuşturucu, başkanlığını yaptığı dernekte terörü öven kitap ele geçirildi
05.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:33

Van'da aracında yapılan aramada bin 990 gram metamfetamin maddesi, başkanlığını yaptığı dernekte de terör örgütünü öven 8 adet kitap ele geçirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 4 Haziran'da uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Gevaş ilçesi Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol noktasında şüpheli C.A'nın aracında yapılan aramada, motor aksamında zulalanmış şekilde bin 990 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yapılan araştırmada C.A'nın 25 Eylül 2019 tarihinde HDP'li belediye başkanları, HDP ve DBP yöneticileri, DTK üyelerinin katıldığı kongrede, Van Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) birinci olağanüstü kongresinde yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, C.A'nın dernek tüzel kişiliğini ve başkanlığını uyuşturucu ticaretini gizlemek için kullandığı belirlendi. C.A'nın ayrıca hakkında 9 ayrı suçtan kaydının olduğu, terör örgütüne üyelik ve uyuşturucu suçlarından hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda C.A'nın dernek başkanlığını yaptığı DİSA-DER isimli dernekte adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada, bölücü terör örgütünü öven mahiyette 8 adet kitap ele geçirildi. C.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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