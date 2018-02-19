Aracında Tüfekle Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, aracında başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yumurtalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde hayvan otlatan bir çoban, park halindeki araçta bir kişinin kanlar içinde olduğunu gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, araçta av tüfeği buldu ve ölen kişinin aynı mahallede oto yıkama dükkanı işleten Ramazan Salıç (45) olduğunu belirledi.

Salıç'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.