Aracında telefondan yayın yapan boksör Amir Khan için soruşturma açıldı - Haberler Spor
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Aracında telefondan yayın yapan boksör Amir Khan için soruşturma açıldı

Aracında telefondan yayın yapan boksör Amir Khan için soruşturma açıldı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Araba kullandığı sırada sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan İngiliz boksör Amir Khan için soruşturma başlatıldı.

Araba kullandığı sırada sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan İngiliz boksör Amir Khan için soruşturma başlatıldı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Bolton şehrinde araba kullanırken hayranlarına YouTube üzerinden 8 dakikalık canlı yapan Khan hakkında polis tarafından soruşturma açıldı.

Khan'ın videoda sık sık cep telefonunun ekranına baktığı ve hayranlarının mesajlarını okuyarak cevap verdiği görülüyor.

Pakistan asıllı İngiliz boksör, geçmiş yıllarda da hız limitini aşmaktan ve dikkatsiz araba kullanmaktan dolayı ceza almıştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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