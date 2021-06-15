Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | 3. Sayfa

Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti Ataşehir'de kimliği belirsiz kar maskeli 3 kişi tarafından gasp edilen Sibel K. aralarında çıkan arbede de silahlı saldırısı sonucu lüks otomobilinde hayatını kaybetti.

Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ataşehir'de kimliği belirsiz kar maskeli 3 kişi tarafından gasp edilen Sibel K. aralarında çıkan arbede de silahlı saldırısı sonucu lüks otomobilinde hayatını kaybetti.

Olay, Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi Sibel K. isimli kadının çantasını gasp etmeye çalıştı. Şahıslara direnen Sibel K. aracına binmeye çalıştı. Kar maskeli şahıslardan birisi silahını çıkartarak araca kurşun yağdırdı. Kadına yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sibel. K.'ya yardım etmeye çalışan Aydın Mert'in ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu, acı habere dayanamayan eski eşi canına kıydı
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu, acı habere dayanamayan eski eşi canına kıydı
Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı! Kurşuna dizip, para dolu çantayla kayıplara karıştılar
Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı! Kurşuna dizip, para dolu çantayla kayıplara karıştılar
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı! Restoranı basan grup, ortalığı birbirine kattı
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı! Restoranı basan grup, ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Roland Garros Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aracında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 21:43:12. #1.13#

title